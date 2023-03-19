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НовостиОбщество19 марта 2023 17:26

В Башкирии разыскивают пропавшую без вести Муниру Зарипову

В последний раз женщину видели 17 марта
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Туймазинском районе Башкирии разыскивают 66-летнюю жительницу села Агиртамак Муниру Зарипову (девичья фамилия Садыкова). В последний раз пропавшую женщину видели 17 марта, после чего ее местонахождение так и остается неизвестным. Поскольку Мунира Зарипова нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо, родные сразу же забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также написали заявление в полицию.

Приметы: рост около 160 см, плотное телосложение, короткие черные волосы с проседью, карие глазы.

Была одета: синяя куртка, черные ботинки, бежевая шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба немедленно сообщить по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию.