Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 марта 2023 14:09

В Башкирии из реки вытащили тело погибшего мужчины

Что стало причиной смерти – несчастный случай или криминал – выясняют следователи
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Сейчас причины трагедии устанавливают следователи

Сейчас причины трагедии устанавливают следователи

Днем 19 марта в Куюргазинском районе в реке обнаружили тело погибшего 52-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, труп местного жителя обнаружили неподалеку от берега реки Бабай, рядом с селом Ермолаево. Очевидцы вызвали спасателей, которые извлекли тело погибшего из реки и передали сотрудникам правоохранительных органов. Что стало причиной смерти – криминал или несчастный случай, пока неизвестно, на месте проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 13 марта. В службу спасения позвонил мужчина и заявил, что в полынью на озере Кашкадан провалился человек. Прибывшие на место спасатели в гидрокостюмах погрузились в воду и вытащили 62-летнего мужчину. Несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.