В Башкирии из реки вытащили тело погибшего мужчины

Сейчас причины трагедии устанавливают следователи

Днем 19 марта в Куюргазинском районе в реке обнаружили тело погибшего 52-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, труп местного жителя обнаружили неподалеку от берега реки Бабай, рядом с селом Ермолаево. Очевидцы вызвали спасателей, которые извлекли тело погибшего из реки и передали сотрудникам правоохранительных органов. Что стало причиной смерти – криминал или несчастный случай, пока неизвестно, на месте проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 13 марта. В службу спасения позвонил мужчина и заявил, что в полынью на озере Кашкадан провалился человек. Прибывшие на место спасатели в гидрокостюмах погрузились в воду и вытащили 62-летнего мужчину. Несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.