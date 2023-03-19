В Башкирии водитель устроил смертельное ДТП, в котором пострадавшей оторвало руку

Несмотря на все оправдания подсудимого он будет отбывать реальный срок в колонии-поселении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснокамском межрайонном суде вынесли приговор местному жителю, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП.

Как стало известно из материалов суда, мужчина приехал к друзьям на турслет, где всю ночь распивал самогон. А утром, до конца не протрезвев, он сел за руль. На повороте водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Renault Duster. В итоге одна из пострадавших пассажирок сильно повредила плечо, а у другой и вовсе оторвало левую руку. Дочь последней попытались сохранить конечность мамы и убрали ее в пакет. Позже женщина скончалась от травматического шока в больнице.

Сам виновник аварии лишь частично признал свою вину, заявив, что раскаивается в случившемся, но руку женщина потеряла не по его вине. Мол, в багажнике находилась коробка передач, которая от удара вывалилась в салон автомобиля и оторвала конечность пассажирке. Родственники погибшей с такими доводами не согласились и потребовали выплатить им полмиллиона рублей в качестве морального ущерба, а также возместить стоимость ремонта иномарки, которую оценили в более чем 3 млн рублей.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 5 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновник ДТП должен выплатить дочери погибшей 500 тысяч рублей, и еще 250 тысяч – второй потерпевшей. Мужчина с таким приговором не согласился и подал апелляцию, но добился лишь того, что срок ему «скостили» на месяц. Все остальные пункты приговора суд оставил без изменений.