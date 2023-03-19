Под украинские санкции попали еще два предприятия в Башкирии. Как сообщает «РБК-Уфа», речь идет об уфимском ООО «ДБА-Инжиниринг» (дочерняя компания ОДК-УМПО) и стерлитамакском федеральное казенное предприятие (ФКП) «Авангард». Соответствующий указ уже появился на сайте президента Украины.

Также в санкционном списке оказались и два бизнесмена из Башкирии: экс-директор Кумертауского авиационного производственного предприятия Николай Фролов, а также совладелец уфимского ООО «Геотехнологии» Юрий Тюленев. Санкции будут действовать в течение 10 лет и включают в себя блокировку активов, запрет на торговлю с этими организациями и транзит их товаров по территории Украины. Самим менеджерам воспрещается въезжать на территорию страны.