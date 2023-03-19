В Башкирии волонтеры спасают собаку, которую хозяева выбросили зимой на улицу

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В Стерлитамаке волонтеры спасают собаку, которую выбросили на улицу хозяева. Как рассказали зоозащитники в группе «Четыре лапы. Фонд помощи животным Стерлитамак», сначала собака трое суток просидела на улице. Местные жители подкармливали ее, надеясь, что хозяева скоро найдутся, и собаку заберут домой. Позже выяснилось, что никакого дома у Снежки (так назвали собаку в честь ее окраса) и нет, а хозяевам домашний питомец не нужен.

- У Снежки есть ужасные хозяева, которые даже в сильный мороз не захотели пускать свою собаку в подъезд, не говоря уже о квартире... Взяли ее еще щенком, а когда наигрались – просто выкинули на улицу, не кормят и не пускают даже в подъезд погреться. Морозы Снежка перенесла только благодаря тому, что прибилась к одной дворовой собаке, которую подкармливали люди. Так и выжила, - рассказывают волонтеры.

Сейчас для Снежки ищут новый дом и любящего верного хозяина, который будет заботиться о своем четвероногом друге.

- Снежка добрая, ласковая девочка, но немного боится и не совсем доверяет людям. Возможно, ее били... Пожалуйста, давайте поможем найти собаке дом, - обращаются зоозащитники к жителям Башкирии.