Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось до 169 человек в сутки

Ежедневная заболеваемость респираторными инфекциями постепенно начинает снижаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость коронавирусом в Башкирии постепенно идет на спад. Так, ежесуточный прирост инфицированных составляет уже 169 человек, хотя еще на прошлой неделе это число переваливало за 250. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 358711 заболевших. Так же, по данным республиканского Минздрава, 158 пациентов получают лечение в стационарах – в основном, это пациенты старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысяч пациентов, и здесь, в основном, заболевание встречается у трудоспособного населения.

Что касается летальных случаев, их за минувшие сутки зарегистрировано не было. Еще 173 человека выписались с выздоровлением. Всего справиться с инфекцией смогли 350304 человек.