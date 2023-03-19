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НовостиОбщество19 марта 2023 9:13

В Башкирии в начале рабочей неделе снова ожидаются погодные качели

Перепады температуры воздуха местами составят до 21 градуса
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Пока что зима не думает окончательно сдавать свои позиции

Пока что зима не думает окончательно сдавать свои позиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вроде бы в Башкирию пришла настоящая весна, но и зима не сдается, еще напоминая о себе похолоданиями. Так, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в начале следующей рабочей недели в республике ожидаются погодные качели: перепады температуры могут достигать 21 градуса. Так, 20 марта в Башкирии температура воздуха составит -5; -8, а при прояснениях и вовсе до -13, зато уже днем потеплеет до 0; +5. Также ожидается местами мокрый снег, а северо-западный ветер с порывистого стихнет до умеренного.

Не изменится существенно характер погоды и 21 марта: ночью в отдельных районах будет холодно до -13, зато уже днем столбики термометров поднимутся до +4, а местами и до +8 градусов. Также местами выпадет кратковременный мокрый снег, а северо-западный ветер так и останется умеренным.