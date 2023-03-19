В Башкирии в начале рабочей неделе снова ожидаются погодные качели

Пока что зима не думает окончательно сдавать свои позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вроде бы в Башкирию пришла настоящая весна, но и зима не сдается, еще напоминая о себе похолоданиями. Так, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в начале следующей рабочей недели в республике ожидаются погодные качели: перепады температуры могут достигать 21 градуса. Так, 20 марта в Башкирии температура воздуха составит -5; -8, а при прояснениях и вовсе до -13, зато уже днем потеплеет до 0; +5. Также ожидается местами мокрый снег, а северо-западный ветер с порывистого стихнет до умеренного.

Не изменится существенно характер погоды и 21 марта: ночью в отдельных районах будет холодно до -13, зато уже днем столбики термометров поднимутся до +4, а местами и до +8 градусов. Также местами выпадет кратковременный мокрый снег, а северо-западный ветер так и останется умеренным.