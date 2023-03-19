В Башкирии на борьбу с паводком выделят более 6 млн рублей

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В Башкирию пришла теплая погода, а значит, не за горами и весенний паводок. Власти республики уже активно готовятся к сезону половодья, на отдельных затороопасных участках рек начали проводить взрывные работы. О том, какие еще мероприятия планируются для снижения риска затопления населенных пунктов, рассказал у себя на странице в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров.

Так, по словам чиновника, в этом году из регионального бюджета на прохождение паводка выделено более 6 млн рублей, а республиканские службы готовы к любому развитию событий, связанных с подтоплениями.

- Наша задача – сработать на опережение и минимизировать возможные негативные последствия. Ряд работ по берегоукреплению, расчистке русел рек, ремонту гидротехнических сооружений мы провели еще в прошлом году. Сейчас экстренные службы регулярно мониторят ситуацию и при необходимости проводят взрывные работы, - отмечает Андрей Назаров.

Всего для борьбы с паводком будут задействованы более 15 тысяч человек, 173 плавсредства и свыше 3 единиц техники. За ситуацией следят 57 автоматических посте гидромониторинга. Для населения подготовлены системы оповещения и пункты временного размещения.

- Отдельно обращаюсь к жителям республики, живущим в зоне риска. Если ситуация для вас вдруг станет опасной и возникнет необходимость эвакуации, не противьтесь. Нет ничего важнее жизни и здоровья, - добавил чиновник.