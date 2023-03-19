В 2022 году от ВИЧ-инфекции умирали чаще мужчины, чем женщины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи рассказали, в каком возрасте чаще всего умирают больные ВИЧ в Башкирии. Так, по статистическим данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, которые опубликовало издание Ufacitynews.ru, наибольшая смертность от ВИЧ зарегистрирована среди населения в возрасте от 31 до 40 лет – 42,4%. Также довольно часто инфекция уносит жизни мужчин и женщин в возрасте от 41 до 50 лет – 37,8%.

Если говорить о других возрастных категориях, то смертность среди молодых людей от 21 до 30 лет составила 9,6%, от 51 до 60 лет - 8,1%, а старше 60 лет – 1,7%. Среди детей в возрасте до 14 лет смертность отмечается на уровне 0,3%. Если говорить о соотношении по полу, то в 2022 году от ВИЧ чаще умирали мужчины, чем женщины.