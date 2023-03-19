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НовостиПроисшествия19 марта 2023 6:13

В Башкирии пьяный водитель переехал лежащего на дороге пешехода

От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

В Архангельском районе Башкирии пьяный водитель переехал лежащего на дороге пешехода и скрылся с места ДТП. Как рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, все произошло рано утром 19 марта в селе Благовещенка на улице Центральной. От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте аварии, однако, виновник ДТП даже и не подумал остановиться и оказать помощь.

Впрочем, сотрудникам полиции удалось быстро вычислить виновника аварии и задержать его. 37-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 был пьян, когда садился за руль, а еще не имел водительских прав.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз, - добавили в ведомстве.