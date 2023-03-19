В одном из уфимских дворов застрявший реанимобиль 1,5 часа пытался выбраться из снежного плена

Фото: соцсети

В одном из дворов Башкирии реанимобиль, приехавший на вызов к больному, застрял в колее и 1,5 часа пытался выбраться из снежного плена. Фотографии скорой помощи разместили очевидцы на странице Радия Хабирова в соцсетях.

Как уточняется в одном из постов, все произошло утром 18 марта, когда во двор по адресу Академика Ураксина приехала бригада реанимации. Реанимобиль попал в ледяную колею и почти 30 минут пытался выехать, но безуспешно. В итоге водителю пришлось вызывать подмогу, и через час приехала еще одна скорая, которая и вытащила машину из колеи.

- И как можно говорить о спасении людей, когда на дворе практически весна, а во дворе застряла машина, спасающая людей. Стыдно за все. <…> Управляющая компания на обращения жильцов абсолютно никак не реагирует. Падают пожилые люди, да что говорить, на таком катке все летят. Сегодня обошлось без срочной госпитализации пациента, страшно представить, а если в этот пришлось кого-то срочно спасать, а скорая застряла на 1,5 часа во дворе? – возмущаются жильцы дома в социальных сетях.