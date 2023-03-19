В Башкирии мужчину нашли мертвым после пожара в квартире

Фото: МЧС по РБ

Рано утром 19 марта в Главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение, что в Благовещенске на улице Седова горит квартира в пятиэтажном доме. Прибывшие пожарные выяснили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже: там горит мебель и утварь на площади 1,5 метров. Потушив пламя, пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины – медики констатировали его смерть. Очевидно, что мужчина отравился продуктами горения, потерял сознание и не смог выбраться из горящей квартиры.

- Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.