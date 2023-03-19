В Башкирии начали взрывать лед на реке Белой

Фото: ГК РБ по ЧС

В Башкирии начали взрывать лед на затороопасных участках. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, взрывные работы начали проводить на реке Белой в Бураевском районе, где проходит строительство моста скоростной трассы М-12 «Москва-Екатеринбург». Взрывные работы позволят избежать ледяных заторов и сильных затоплений. Всего в течение дня был осуществлен 21 подрыв льда.

Следующая на очереди – река Инзер в Архангельском и Белорецком районах. Накануне сотрудники Госкомитета облетели на вертолете местность и оценили ледовую обстановку. В итоге было принято решение начать взрывные работы с участка возле села Узунларово, где есть большая вероятность скопления льда. Кроме Инзера, устранять риск ледяных заторов планируется на реках Сим, Большой Авзян и Нугуш. В ведомстве отметили, что ситуация с паводком круглосуточно мониторится с помощью автоматических гидропостов, также планируется использовать беспилотники.