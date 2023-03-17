В Башкирии водитель Daewoo Nexia на пешеходном переходе сбил 7-летнюю девочку

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Нефтекамске днем 17 марта водитель легковушки сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло на улице Ленина. Наезд на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, совершил 19-летний местный житель за рулем Daewoo Nexia. Момент инцидента попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована. Полиция возбудила административное расследование и назначила ряд экспертиз.

Прокуратура тем временем начала свою проверку. Там заявили, что сбивший девочку водитель ехал на красный сигнал светофора.