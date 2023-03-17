Житель Башкирии зарезал подругу и избежал уголовной ответственности

В башкирском городе Бирске мужчина зарезал сожительницу и избежал тюрьмы – его признали невменяемым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Бирске мужчина зарезал сожительницу и избежал тюрьмы – его признали невменяемым. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

Инцидент произошел в августе прошлого года в квартире подозреваемого и потерпевшей. Как следует из материалов дела, поздней ночью выпивший 69-летний пенсионер в болезненном состоянии, которое лишало его возможности осознавать характер своих действий, порезал ножом правую голень своей сожительницы. От полученной раны она скончалась. По факту причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело.

Медицинская экспертиза обнаружила у подозреваемого хроническое психиатрическое расстройство, которое представляет опасность не только для других людей, но и для него самого. Из-за этого суд отправил пожилого мужчину на принудительное лечение сроком на полгода, освободив его от уголовной ответственности.