С 27 марта перестанет работать автобусный маршрут, соединяющий Уфу и пригород

С 27 марта перестанет работать автобусный маршрут №135, который соединяет Уфу и пригород: он ездит между Зареченским рынком в Затоне и Миловским парком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 27 марта перестанет работать автобусный маршрут №135, который соединяет Уфу и пригород: он ездит между Зареченским рынком в Затоне и Миловским парком. Об этом сообщил Центр управления республикой в ответ на просьбы жителей сохранить рейс. Горожане оставляли свое обращения на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях.

В качестве альтернативы готовящегося к снятию маршрута ЦУР предложил жителям ездить автобусах №364п, которые курсируют между Центральном рынком и Демой через Затон, Миловку и Мармылево.

– Маршрут №135 ранее был сезонным, садовым маршрутом, на котором временно, на период проведения конкурсных процедур для определения перевозчика на маршруте №364п, изменили схему движения, а также перевели в разряд круглогодичных маршрутов, – отметили представители власти. – Перевозчик по маршруту №364п определен, […] в связи с чем маршрут №135 будет переведен обратно в прежний режим работы и будет выполнять рейсы как сезонный садовый маршрут.

В ЦУРе пояснили, что интервал движения маршрута №364п составляет 40 минут. Сейчас ведомство анализирует предложения от пассажиров по поводу работу этого рейса, чтобы скорректировать его расписание.