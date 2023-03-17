В Башкирии в 2023 году запланировано строительство 11 новых улиц

В Башкирии в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано строительство 11 новых улиц общей протяженностью более восьми километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано строительство 11 новых улиц общей протяженностью более восьми километров. Они будут расположены в трех районах Уфы и городе Октябрьском. Совокупный объем финансирования этих проектов составит порядка 850 млн рублей. Об этом 17 марта сообщило региональное правительство.

В рамках развития южной части жилого района «Затон-Восточный» в Уфе продолжается строительство семи улиц в кварталах №21 и 23 протяженностью более 4 км. Завершить работы планируется в 2024 году. В Демском районе началось строительство улицы в квартале №4 восточнее озера «Кустаревское». Улицы в жилой застройке микрорайона №33 в городе Октябрьском протяженностью 2,4 км. также будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, в этом году начнется строительства дорог по улицам Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Общая протяженность дорог там составит около 1 км с шириной двух полос в 3,5 м каждая. Новые улицы будут проходить по двум сторонам квартала, внутри которого к юбилею Уфы строится Центр спортивной борьбы.