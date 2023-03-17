Житель Уфы хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 101 тыс. рублей

В Уфе 26-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 101 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 26-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 101 тыс. рублей. Об этом 17 марта сообщило башкирское МВД.

Потерпевший рассказал полицейским, что нашел в сети сайт по оказанию услуг девушек по вызову. Там он оформил заказ, но перед его подтверждением нужно было внести предоплату за выезд - 101 тыс. рублей.

Молодой мужчина перевел запрошенные средства на неизвестный счет, однако так и не дождался приезда секс-работницы. Отчаявшись вернуть деньги, он обратился в правоохранительные органы. МВД по его заявлению возбудило уголовное дело о мошенничестве.