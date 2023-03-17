В выходные дни по Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха от -13° до +9°

В выходные дни, 18 и 19 марта, в Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха от -13° до +9° Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные дни, 18 и 19 марта, в Башкирии ожидаются перепады температуры воздуха от -13° до +9°. Такой прогноз дал региональный Гидрометцентр.

В субботу местами по республике пройдет небольшой мокрый снег, по югу обойдется без осадков. Ветер будет менять направление с южного на северное и местами может усилиться. Температура воздуха ночью составит 0,-5° (при прояснениях похолодает до -10°), днем -1, +4° (по юго-востоку до +9°).

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, разве что будет чуть холоднее: ночью столбики термометров покажут -3,-8° (местами до -13°), а днем 0, +5° (по юго-востоку до -5°).