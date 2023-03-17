Глава Башкирии Радий Хабиров учредил премии для лучших педагогов в детсадах

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил ежегодные премии для победителей и лауреатов конкурса на лучшего педагога в детсадах

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил ежегодные премии для победителей и лауреатов местного конкурса на лучшего педагога в детсадах. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации 17 марта.

Согласно документу, премии в размере 50 тыс. рублей будут получать победители республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» (в том числе с обучением на родном языке), а 30 тыс. рублей – каждый из его лауреатов.

Руководитель региона поручил правительству утвердить положение о порядке выплаты премий и изготовить прилагаемые к ним дипломы.