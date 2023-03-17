Сегодня вечером и на выходных, с 17 по 19 марта, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня вечером и на выходных, с 17 по 19 марта, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. Главная цель рейдов – пресечение ДТП с участием злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет акцентировано на нетрезвых водителей, пассажирские перевозки, водителей ранее лишенных прав, перевозку детей, – пояснил главный гаишник республики.

Он добавил, что сегодня вечером в Уфе проверки водителей пройдут на Нагаевском шоссе, а завтра – на улице Перспективной.