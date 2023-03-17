В Башкирии шашлычник поджег ресторан из-за конфликта с его владельцем

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Стерлитамаке шашлычник поджег ресторан из-за конфликта с его владельцем. Об этом 17 марта сообщило региональное МВД.

Возгорание в общепите на Белорецком тракте возникло еще 13 февраля. После тушения пожарные выяснили, что причиной инцидента стал поджег. МВД возбудило уголовное дело, оценив ущерб ресторану в несколько миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев преступления и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе расследования правоохранители установили и задержали поджигателя – им оказался 38-летний местный житель.

– На допросе подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что мотивом преступления стал личный конфликт с хозяином ресторана. Мужчина якобы несколько лет работал там шашлычником, – передали в МВД.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование против него продолжается.