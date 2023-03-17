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НовостиОбщество17 марта 2023 11:03

Хабиров опубликовал общее фото с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Руководители регионов приехали в Самару на заседание Совета при полномочном представителе президента России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров показал общее фото с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Руководитель региона поделился снимком в своих соцсетях 17 марта.

– С братским Татарстаном и Раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы уже давно и очень результативно работаем, – написал Хабиров.

Он отметил, что сейчас вместе с Миннихановым работает в Самаре. Там проходит заседание Совета при полномочном представителе президента России, где обсуждаются вопросы экономики взаимодействия регионов Приволжского федерального округа.