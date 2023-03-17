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НовостиОбщество17 марта 2023 10:52

В Уфе медики спасли пациента с тяжелой тропической болезнью лейшманиозом

Это удалось сделать благодаря грамотной диагностике
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе медики спасли пациента, который заразился тропической болезнью лейшманиозом

В Уфе медики спасли пациента, который заразился тропической болезнью лейшманиозом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе медики спасли пациента, который заразился тропической болезнью лейшманиозом. Об этом в своем телеграм-канале 17 марта сообщил руководитель администрации главы Башкирии и бывший министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Чиновник рассказал, что недавно в реанимацию больницы №13 с подозрением на онкологию попал мужчина в крайне тяжелом состоянии. У него были поражены внутренние органы и выявлено доброкачественное новообразование печени.

– Путем проведения сложных микроисследований биоматериала и благодаря слаженной работе специалисты клинико-диагностической лаборатории больницы №13 и РКБ им. Куватова выявили, что произошло заражение лейшманиозом, так называемой тропической болезнью. Что и вызвало тяжелое поражение внутренних органов, – написал Забелин.

После получения анализов пациента перевели в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Там ему назначили лечения, которое в итоге спасло его жизнь.