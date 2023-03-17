В Башкирии неизвестные браконьеры убили беременную лосиху и двух лосят

фото: Минэкологии РБ

В охотничьих угодьях Благовещенского района Башкирии неизвестные браконьеры убили беременную лосиху и двух лосят, рожденных в прошлом году. Части их туш обнаружили 16 марта, незаконная охота на них велась сутками ранее. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

– Следы снегоходов с лосинными тушами ведут в направлении Павловского водохранилища. Специалистами ведомства подсчитан ущерб, нанесенный животному миру, он предварительно составляет 900 тыс. рублей, – передал замминистра Камиль Биргулиев.

Сейчас полиция проводит следственных действий по факту браконьерства. Всех, у кого есть информация о преступлении, просят звонить в Минэкологии по телефону (347) 218-04-30 или в дежурную часть ОМВД России Благовещенского района – (34766) 22504 или 112.