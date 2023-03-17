Глава Башкирии без торгов выделил фирме землю под придорожный сервис

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Глава Башкирии Радий Хабиров без торгов выделил фирме землю под придорожный сервис. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно документу компании «Чишмы М-5» в аренду будет предан участок площадью 10 455 квадратных метров в Чишминском районе для реализации инвестиционного проекта по модернизации дорожного сервиса.

Министерству земельных и имущественных отношений республики было поручено заключить договор аренды с конторой. Проконтролирует исполнение распоряжения администрации главы Башкирии.