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В Уфе годовалая девочка проглотила гвозди и выжила. Об этом рассказала пресс-служба городской детской клинической больницы №17.

Девочка поступила с жалобам на факт обнаружения в стуле двух колец диаметром 40 миллиметров. Ребенку сделали рентген, который показал, что в животе у малышки остались еще инородные предметы.

В условиях стационара девочку кормили твердой пищей. На вторые сутки в стуле обнаружились два оцинкованных гвоздя. В тот же день ребенка выписали из больницы.

– Будьте внимательны – не оставляйте маленьких детей наедине или чуть более старшими сестрами братьями, которые могут их в игре «накормить» чем-то нежелательным. Не оставляйте в свободном доступе опасные предметы. Если ребенок неожиданно стал закашливаться, у него трудности с дыханием, возможно, рвота – обратитесь к врачу за консультацией, – порекомендовали врачи детской больницы.