Фото: ufacity.info

К 450-летнему юбилею Уфы благоустроят площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В обновленном общественном пространстве будут предусмотрены интерактивный музыкальный уголок, зона релаксации, игровые и спортивные площадки для всех возрастных групп. Власти планируют установить парковые скамейки, урны, пандусы, информационные стенды с указанием текущего местоположения и фрагментами карты района.

Реализация проекта по благоустройству запланирована на ближайшие два года – 2023 и 2024.