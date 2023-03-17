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НовостиОбщество17 марта 2023 7:50

К 450-летнему юбилею Уфы благоустроят площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем»

Также власти планируют обновить бульвар Саид-Галиева
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

К 450-летнему юбилею Уфы благоустроят площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В обновленном общественном пространстве будут предусмотрены интерактивный музыкальный уголок, зона релаксации, игровые и спортивные площадки для всех возрастных групп. Власти планируют установить парковые скамейки, урны, пандусы, информационные стенды с указанием текущего местоположения и фрагментами карты района.

Реализация проекта по благоустройству запланирована на ближайшие два года – 2023 и 2024.