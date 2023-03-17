У 14 хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» заканчиваются контракты в апреле 2023 года

Фото: ХК «Салават Юлаев»

У большинства игроков уфимского «Салавата Юлаева» 30 апреля 2023 года заканчиваются контракты с клубом. Это не значит, что игроки однозначно уйдут из команды, трудовые соглашения с хоккеистами могут продлить или заключить новые.

По данным официального сайта КХЛ в конце апреля 2023 года закончатся контракты у голкиперов «Салавата Юлаева» Ильи Ежова и Андрея Кареева. Из игроков линии защиты пока не заключили новые контракты капитан Григорий Панин, Михаил Науменков, Райан Мерфи, Виктор Антипин, Евгений Бирюков и Игорь Мясищев.

Также заканчивается действие контракта у нападающих Сергея Шмелева, Александра Кадейкина, Владислава Картаева, Николая Кулемина, Глеба Кузьмина и Джошуа Хо-Сэнга. Ранее клуб объявил, что нападающий Александр Хмелевский продлил контракт до апреля 2024 года.

Недавно игроки и тренерский штаб «Салавата Юлаева» встретились с главой Башкирии Радием Хабировым. По итогам встречи слухи об отставке главного тренера не стали подтверждать.