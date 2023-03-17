В Башкирии Opel Astra сбил перебегавшего дорогу 5-летнего ребенка

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 16 марта, в Миякинском районе Башкирии иномарка сбила на дороге малолетнего пешехода. О случившемся рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Губайдуллина в селе Киргиз-Мияки. 57-летний местный житель, управляя Opel Astra, наехал пятилетнего пешехода, который, как предполагается, перебегал дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок в результате произошедшего получил травмы.

Как стало известно дорожной полиции, мальчик и его отец возвращались из детского сада. Папа, что примечательно, в момент ДТП отец беззаботно шел позади. По факту случившегося проводится проверка.