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НовостиПроисшествия17 марта 2023 4:52

В Башкирии Opel Astra сбил перебегавшего дорогу 5-летнего ребенка

ЧП случилось в селе Киргиз-Мияки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 16 марта, в Миякинском районе Башкирии иномарка сбила на дороге малолетнего пешехода. О случившемся рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Губайдуллина в селе Киргиз-Мияки. 57-летний местный житель, управляя Opel Astra, наехал пятилетнего пешехода, который, как предполагается, перебегал дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок в результате произошедшего получил травмы.

Как стало известно дорожной полиции, мальчик и его отец возвращались из детского сада. Папа, что примечательно, в момент ДТП отец беззаботно шел позади. По факту случившегося проводится проверка.