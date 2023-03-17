В Уфе в ДТП с Hyundai Solaris и Ford Fiesta пострадала 75-летняя женщина

Фото: ГИБДД Уфы

Утром 15 марта в Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадала пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтинспекции.

Авария случилась напротив №76 по улице Первомайская. 46-летний водитель за рулем Hyundai Solaris столкнулся с Ford Fiesta, которая остановилась для пропуска пешехода, однако «Форд» от удара отбросило прямо на переходящую дорогу 75-летнюю женщину. Пенсионерка в результата произошедшего получила травму ноги, ее госпитализировали.

По факту случившегося ДТП начато административное расследование.