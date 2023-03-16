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НовостиОбщество16 марта 2023 17:14

Дом.РФ может дофинансировать второй этап строительства «Южных ворот» Уфы

Проработать эффективную схему привлечения средств госкорпорации поручил министр строительства и ЖКХ России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Стройка первого этапа "Южных ворот" // фото: vk.com / Ратмир Мавлиев

Стройка первого этапа "Южных ворот" // фото: vk.com / Ратмир Мавлиев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин поручил корпорации Дом.РФ проработать эффективную схему привлечения средств на второй этап строительства «Южных ворот» Уфы. Высокопоставленный чиновник поставил такую задачу 16 марта во время президиума правительственной комиссии по региональному развитию, в которой принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Напомним, сейчас в Уфе ведется первый этап строительства «Южных ворот». Он предусматривает реконструкцию улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и создание транспортной развязки между ними. Второй этап, стоимость которого оценивается в 24,7 млрд рублей, предполагает прокладку в микрорайоне Кузнецовский затон южного обхода от улицы Пугачёва до автодороги Уфа–Аэропорт с мостом через реку Белую.