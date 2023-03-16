Жителям Уфы напомнили о перекрытии улицы Колгуевской с 14 апреля по 31 августа

фото: ufacity.info

В Уфе на три с половиной месяца – с 14 апреля по 31 августа – будет закрыт сквозной проезд по улице Колгуевской на участке между Пугачева и Бакинской. Ограничение связано со строительством водовода в Кировском и Демском районах. Об этом 16 марта напомнила мэрия.

– На трёх участках уже установлены щиты, информирующие о том, что движение будет закрыто, – передала администрация. – Объезд возможен по улицам Бородинской, Пугачёва и Сочинской.

Мэрия также опубликовала схему объезда закрытого участка.

фото: ufacity.info

Жителей Уфы попросили с пониманием отнестись к возможным проблемам с движением автотранспорта и закладывать больше времени на дорогу с учетом альтернативных путей.