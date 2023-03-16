В Башкирии будут судить жителя Ростовской области, который расстрелял супружескую пару

фото: СК РБ

В Башкирии будут судить 53-летнего жителя Ростовской области, который в 1995 году убил супружескую пару и устроил стрельбу по сотрудникам милиции. Половину своей ему удавалось скрываться от правосудия. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Как рассказали в ведомстве, 28 января 1995 года в квартире дома по улице Ленинградском в городе Салавате было совершено разбойное нападение и убийство супружеской пары. Прибывшие на вызов два милиционера застали двоих подозреваемых врасплох – и те открыли по ним огонь, ранив одного сотрудника в руку. После этого злоумышленники скрылись и найти их не удалось.

В 2022 году следователи и криминалисты вернулись к расследованию этого дела и установили, что к преступлениям причастны трое ранее судимых мужчин, двоих из них задержали в Ростовской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» и Росгвардии.

В СК озвучили восстановили картину произошедшего в январе 1995 года. Тогда трое подозреваемых сговорились напасть на знакомого им предпринимателя, чтобы выбить у него деньги. Прибыв к дому жертвы, один из соучастников остался на улице, а двое других, вооружившись пистолетом «Смит и Вессон» и помповым ружьем «Винчестер», ворвались в квартиру к бизнесмену и его супруге. Угрожая оружием, они избили жертв, связали их и стали требовать деньги. Когда разбойники поняли, что обнаружены сотрудниками милиции, которые уже стояли у двери квартиры и требовали ее открыть, 52-летний подозреваемый выстрелил в головы супругам, а затем начал палить по милиционерам. После этого злоумышленники перешли в квартиру соседей на втором этаже, откуда выбрались через окно на улицу и скрылись.

Материалы расследования переданы в суд. В СК отметили, что в возбуждении уголовного дела против сообщника фигуранта было отказано из-за истечения срока давности. Организатор разбойного нападения сейчас находится в розыске.