В одном из районов Башкирии построят 4 придорожных комплекса стоимостью 100 млн рублей

фото: правительство РБ

В Чишминском районе Башкирии на деньги инвесторов построят четыре придорожных комплекса общей стоимостью 100 млн рублей. В правительстве республики отметили, что новые предприятия обеспечат качественным сервисом не только жителей региона, но и транзитный туристический поток.

– Новые объекты расширят нашу сеть придорожного сервиса, которая на сегодняшний день включает в себя 1102 действующих объекта, – сказал глава кабмина Башкирии Андрей Назаров.

Первый проект предполагает строительство комплекса на федеральной трассе М-5 за 52 млн рублей. Он будет включать в себя автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс – в общей сложности там будут работать 26 человек. Еще один проект предусматривает создание придорожного сервиса в деревне Кара-Якупово – в него вложат 6 млн. Третий инвестор заявил о планах по организации сразу двух комплексов стоимость до 50 млн рублей. Они будут состоять из гостиницы, кафе, автосервиса и заправки.