За неделю в Башкирии на 4% подорожали сосиски и помидоры

В Башкирии за неделю на 3,9% и 4,5% подорожали сосиски с сардельками и помидоры – до 409 и 202,5 руб. за килограмм соответственно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии за неделю на 3,9% и 4,5% подорожали сосиски с сардельками и помидоры – до 409 и 202,5 руб. за килограмм соответственно. Об этом сообщил Башстат, изучивший предложения в продуктовых магазинах за 6 и 13 марта.

В цене в республике также выросли куриные яйца (на 2,1% – до 76 руб. за 10 шт.), яблоки (на 2,2% – до 86,5 руб. за 1 кг) и мороженая рыба (на 2,9% – до 208,5 руб.).

В то же время продолжают дешеветь свежие огурцы. Цена на них снизилась еще на 9,1% – до 151,5 руб. Кроме того, в стоимости упали морковь (на 2,8% – до 31,5 руб.), овощные консервы для детского питания (на 2,4% – до 562 руб.) и картошка (на 2,3% – до 30,5 руб.).