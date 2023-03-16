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НовостиОбщество16 марта 2023 12:54

Башкирия выплатит 1 млн рублей работникам культуры, переехавшим в села и малые города

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии 30 специалистов учреждений культуры и педагогов творческих школ, переехавших работать в села или малые города, получат по одному миллиону рублей

В Башкирии 30 специалистов учреждений культуры и педагогов творческих школ, переехавших работать в села или малые города, получат по одному миллиону рублей

В Башкирии 30 специалистов учреждений культуры и педагогов творческих школ, переехавших с 2021 года работать в села или города с населением до 50 тыс. человек, получат по одному миллиону рублей в качестве единовременной компенсационной выплаты. Соответствующий указ 16 марта подписал глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил местному правительству определить источники финансирования расходов на финансовую поддержку работников культуры. Кроме того, в 30-дневный срок кабмин Башкирии должен будет утвердить порядок и условия предоставления выплаты, предусмотрев критерии отбора специалистов.