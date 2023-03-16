«Альбит» благоустроит сад имени Аксакова в Уфе за 241 млн рублей

фото: zakupki.gov.ru

Компания «Альбит» благоустроит сад имени Аксакова в Уфе. Фирма выиграла пять тендеров на обновление парка, согласившись снизить общую стоимость работ с 243,3 до 241 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно проекту, помимо общего благоустройства, в саду установят торговый киоск, павильон «Уличная библиотека», многоуровневую скамью, два навеса, сцену, информационный стенд, амфитеатр и заменят вход с улицы Новомостовой. Работы необходимо будет выполнить не позднее 30 сентября.

В феврале текущего года мэрия Уфы писала, что при благоустройстве сада будет сохранена его историческая ценность. Территорию поделят на функциональные зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная площадка и детская площадка. Также появятся малые архитектурные формы. Скульптуру «Аленький цветочек», которая, по заявлению администрации, «утратила внешний вид и привлекательность», заменят на новую. В рамках проекта модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, старые аварийные деревья на крупномеры, высадят дополнительные деревья и цветущие кустарники.