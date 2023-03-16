В Уфе экс-начальнику отдела ФССП дали 5 лет колонии за хищение 640 тыс. рублей должников

В Уфе экс-начальника районного отделения службы судебных приставов приговорили к пяти годам колонии за хищение 640 тыс. рублей должников Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе экс-начальника районного отделения службы судебных приставов приговорили к пяти годам колонии за хищение 640 тыс. рублей должников. Суд признал его виновным по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Об этом 16 марта сообщили прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

Согласно материалам дела, с мая 2021 по июль 2022 года подсудимый ввел в заблуждение семерых должников, предложив им якобы для упрощения процедуры взыскания передать ему суммы долга. Вместе внесения денег на депозитный счет УФССП пристав просто забирал себе полученные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Должникам же он выдавал поддельные квитанции о перечислении всей суммы на счет федерального казначейства республики.

Всего подсудимый похитил более 640 тыс. рублей. Его аферу вскрыл отдел собственной безопасности ФССП и управление по противодействию коррупции МВД Башкирии.

Фигурант уголовного дела признал вину и частично возместил ущерб потерпевшим. На время расследования его отстранили от службы, а впоследствии и вовсе уволили по отрицательным основаниям. Суд приговорил бывшего пристава к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.