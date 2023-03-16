На следующей неделе воду отключат в 99 частных и 17 многоквартирных домах Уфы

На следующей неделе холодную и горячую воду отключат в 99 частных и 17 многоквартирных домах Уфы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе холодную и горячую воду отключат в 99 частных и 17 многоквартирных домах Уфы. Это связано с плановыми ремонтными работами, пояснили в «Уфаводоканале».

21 марта (вторник) с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах частного сектора по улицам:

– Станиславского, 43, 44, 45, 46, 46б, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 61, 62, 62а, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 89, 91, 93, 97;

– Чермасанской, 1, 2, 5, 5/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 26, 28;

– Озерной, 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50, 52а.

– Кулундинская, 11, 11б, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35.

22 марта (среда) с 11:00 до 23:00 подачу холодной и горячей воды перекроют в жилых домах на улице Адмирала Макарова, 16, 18/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5.

23 марта (четверг) с 10:00 до 18:00 холодную воду перекроют в домах на Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1.