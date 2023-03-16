Мэрия Уфы утвердила проект планировки и застройки территории в Кировском районе

На участке предусматривается строительство двух 27-этажных домов общей площадью 32,1 тыс. кв. м с благоустроенным двором

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и застройки территории в Кировском районе. Речь идет об участке площадью 13 гектаров, ограниченном улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением Степана Кувыкина и Зайнаб Биишевой. Соответствующее постановление было подписано еще 30 декабря, но появилось на сайте администрации города только 16 марта.

Согласно документу, сейчас на указанной территории располагаются ветхие 1-2-этажные жилые дома усадебного типа, высотки на 13, 18 и 27 этажей и гаражи. Общая площадь жилого фонда на участке составляет 61,2 тыс. кв. метров с населением в 1 361 человека. Также там находится торговый комплекс «Южный полюс» и административные здания.

Планируемый участок // фото: Яндекс

Проект планировки предполагает снос ветхого жилья, гаражей и хозяйственных построек. На участке предусматривается строительство новых административных зданий, двух 27-этажных домов общей площадью 32,1 тыс. кв. м с благоустроенным двором, подземного и надземного паркингов на 114 и 96 машин соответственною. Вдоль улицы Армавирской предлагается разместить встроено-пристроенные помещения предприятий обслуживания, офисов и фитнес-залов.