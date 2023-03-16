В Башкирии 17 марта похолодает до -11 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 17 марта, в Башкирии ожидается похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

По данным метеорологов, в республике будет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду.

Эта ночь выдастся холодной, синоптики прогнозируют -1,-6°, местами температура упадет до -11°. Днем воздух прогреется до +5,+10°.

Ночью и утром на некоторых участках автомобильных дорог образуется гололедица, а также дымка, из-за которой видимость ухудшится до одного-двух километров.