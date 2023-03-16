Глава Башкирии поблагодарил «Салават Юлаев» за красивый хоккей после вылета из плей-офф КХЛ

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за красивый хоккей после вылета команды из плей-офф КХЛ. В своей публикации на личной странице в социальных сетях он рассказал о встрече с игроками клуба.

Руководитель региона поблагодарил спортсменов за «боевой, красивый хоккей» на чемпионате. Как отметил Хабиров, после ухода опытных игроков в команде стали играть 10 воспитанников уфимского клуба, и новому составу удалось побеждать именитые команды.

Тем не менее, в посте Хабирова нашлось и место критике.

– Плей-офф был, конечно, неудачным. Болельщики ждали другой результат. Надо извлечь уроки из ошибок и двигаться дальше. Как и все башкортостанцы, верю в нашу команду, – заявил глава Башкирии.