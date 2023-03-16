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В Уфе Последний звонок 2023 для 11-классников состоится 19 мая. Постановление, подписанное главой городской администрации Ратмиром Мавлиевым, было опубликовано на сайте мэрии башкирской столицы.

Руководителям районных администраций, городскому центру общественной безопасности, МВД, управлению пожарной охраны и другим надзорным ведомствам было поручено принять необходимые меры по сохранению жизни и здоровья молодых людей, недопущению фактов правонарушений среди несовершеннолетних. Контроль за исполнением распоряжения был возложен на заместителя главы городской администрации Гуллярию Ялчикаеву.