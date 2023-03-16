Стало известно, где работала молодая уфимка, тело которой нашли рядом с трупом друга

Фото: Рустем АХУНОВ

Найденная мертвой в Уфе 20-летняя девушка совмещала учебу и работу.

Как рассказал телеграм-канал Mash Batash, погибшая училась в колледже и подрабатывала в центре социальной поддержки. Со своим молодым человеком она начала встречаться примерно полгода назад.

Напомним, трупы 20-летних парня и девушки без видимых телесных повреждений были найдены в квартире в микрорайоне «Черниковка» – на улице Маяковского. По данному факту Следственным комитетом Башкирии проводится доследственная проверка.