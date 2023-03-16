В Башкирии браконьеры застрелили занесенного в Красную книгу марала

Фото: МВД Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии браконьеры застрелили занесенного в Красную книгу марала. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Правоохранителями было установлено, что 28 и 33-летние жители деревни Ивано-Кувалат одолжили у своего работодателя трактор и отправились в лес на охоту. Никакой лицензии у них на это, что примечательно, не было. В лесу мужчины увидели марала, которому было около трех лет. Товарищи застрелили и разделали животное. Они погрузили добычу в трактор и уехали, а останки марал засыпали снегом. Мясо приятели поделили пополам.

Оба подозреваемых были задержаны. У них изъяли 60 килограммов мяса, охотничье ружье, нож, топор и транспортное средство. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Мужчины в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.