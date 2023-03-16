В Башкирии осудят женщину, морившую голодом 14-летнюю дочь-инвалида

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В Аургазинском районе Башкирии перед судом предстанет женщина за неисполнение родительских обязанностей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии дознания, с августа по сентябрь прошлого года мать 14-летней дочери-инвалида, которая страдает заболеванием двигательного аппарата, не занималась воспитанием и обучением подростка, а также содержала девочку в антисанитарных условиях. У несовершеннолетней не было возможности решулярно питаться, а еще не получала жизненно важные лекарства.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию. Однако несмотря на это продолжала вести аморальный образ жизни.

В отношении жительницы Аургазинского района было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она признала свою вину, дочка была передана на попечение отцу. Материалы дела были направлены в суд.