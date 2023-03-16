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НовостиОбщество16 марта 2023 5:38

Уфимка показала, что происходит в закрытом для посетителей ТЦ

По словам девушки, торговый центр планируют открыть уже в апреле этого года
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ppuummkkaa

Фото: ppuummkkaa

Уфимка Анна сделала обзор на закрытый пока для посетителей ТЦ «Артерия», что на проспекте Октября. Много лет назад в этом комплексе, который тогда назывался «Европа», произошел пожар.

Здание находилось на ремонте, а в прошлом году ТЦ сменил название на «Артерия». Открытие планируется в апреле этого года. Сейчас этот комплекс полностью перестроен после пожара.

- На первом этаже будут расположены торговые площади и ресторан, на втором – танцевальные студии, книжный клуб, площадка для кино-просмотров, шоурумы одежды, дом итальянской культуры и крупный детский парк. Третий этаж – творческие пространства и бьюти зона. Четвертый этаж – медицинская клиника, - написала девушка в своих соцсетях.

Блогерша прогулялась по пустым залам ТЦ и выложила фотографии в интернете. На снимках видно, что в некоторых помещениях еще идет оформление, но уже в стадии завершения.