Уфимка показала, что происходит в закрытом для посетителей ТЦ

Фото: ppuummkkaa

Уфимка Анна сделала обзор на закрытый пока для посетителей ТЦ «Артерия», что на проспекте Октября. Много лет назад в этом комплексе, который тогда назывался «Европа», произошел пожар.

Здание находилось на ремонте, а в прошлом году ТЦ сменил название на «Артерия». Открытие планируется в апреле этого года. Сейчас этот комплекс полностью перестроен после пожара.

- На первом этаже будут расположены торговые площади и ресторан, на втором – танцевальные студии, книжный клуб, площадка для кино-просмотров, шоурумы одежды, дом итальянской культуры и крупный детский парк. Третий этаж – творческие пространства и бьюти зона. Четвертый этаж – медицинская клиника, - написала девушка в своих соцсетях.

Блогерша прогулялась по пустым залам ТЦ и выложила фотографии в интернете. На снимках видно, что в некоторых помещениях еще идет оформление, но уже в стадии завершения.