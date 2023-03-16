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НовостиПроисшествия16 марта 2023 5:06

В Башкирии при пожаре в частном доме пострадала 53-летняя женщина

ЧП случилось в селе Дуслык
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 15 марта, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре пострадал женщина. О случившемся рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло произошел в одноэтажном доме в селе Дуслык. Прибывшим на место специалистам чрезвычайных служб удалось ликвидировать пожар. В результате происшествия 53-летняя женщина получила ожог руки. Она отказалась от госпитализации, ее направили на амбулаторное лечение.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливет дознаватель МЧС.