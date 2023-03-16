В Уфе осудили на 8 лет наркодилера-закладчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе перед судом предстал наркодилер-закладчик. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в апреле 2021 года злоумышленник купил через интернет более одного килограмма синтетических наркотиков. Впоследствии он их расфасовал на мелкие партии и оборудовал тайники-закладки.

Он был задержан и полицией, а запрещенные веществ были изъяты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Ему назначили восемь строго режима.